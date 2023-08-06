Leipzig'e transferlerden 240 milyon euro'luk dev gelir

Yayınlanma: 06.08.2023 - 10:16

Güncelleme: 06.08.2023 - 10:16

Leipzig, yaz transfer döneminde kasasını doldurdu.

Bundesliga ekibi, 10 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

PREMIER LİG'E 3 TRANSFER

Son olarak Josko Gvardiol'un transferi için Manchester City ile anlaşan Leipzig, bu transferden 90 milyon euro gelir elde etti.

Dominik Szoboszlai ve Christopher Nkunku'yu da Premier Lig'e gönderen Bundesliga temsilcisi, bu iki transferden kasasına 130 milyon euro koydu.

240 MİLYON KAZANDI

Alexander Sorloth'un Villareal'e transferinden 10 milyon euro gelir elde eden Leipzig, Tom Krauss için Mainz'la 5 milyon euro karşılığında anlaştı. Angelino'nun Galatasaray'a kiralanmasından 1.5 milyon euro kazanan Alman ekibi, Marcel Halstenberg transferinden 700 bin euro kazanç sağladı.

Böylece Leipzig, bu yaz transfer döneminde yollarını ayırdığı isimlerden 240.7 milyon euro gelir elde etti.

126 MİLYONLUK HARCAMA

Leipzig, yaz transfer döneminde 8 ismi kadrosuna kattı.

Lens'ten Lois Openda için 43 milyon euro ödeyen Leipzig, Christoph Baumgartner ve Benjamin Sesko transferinde toplam 48, Nicolas Seiwald transferi için 20 milyon euro ödeme yaptı.

Paris Saint Germain'den takıma katılan El Chadaille Bitshiabu içinse Fransız ekibiyle 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldı. Leopold Zingerle'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Leipzig, Xavi Simmons ve Fabio Carvalho'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Bu transferlerin ardından Leipzig, transferler için toplam 126 milyon euro ödeme yaptı.