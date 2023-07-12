Galatasaray’a yeni sol bek: Leipzig’den Angelino’yu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un ısrarla istediği sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-Kırmızılılar, İspanyol futbolcu Angelino ve kulübü Leipzig ile her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu Alman ekibinden satın alma opsiyonuyla kiraladı. Cim-Bom, bu sezon kiralama bedeli olarak Leipzig’e 2 milyon Avro ödeyecek. Angelino, Sarı-Kırmızılı formayla belli sayıda maça çıkması halinde opsiyon devreye girecek ve sözleşme otomatik olarak uzayacak. Galatasaray ardından kontrattaki 6 milyon Avro’luk bonservisi Alman temsilcisine verecek. Sarı-Kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu İspanyol sol bek daha önce Galatasaray’ın teklifini kabul etmiş ve iki kulübün anlaşmasını beklemişti. Angelino kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip Sarı-Kırmızılıların Avusturya kampına katılacak.
SOCAR’LA 3 YILLIK ANLAŞMA
Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Stat isim hakkı için Rams Global’la, forma göğüs sponsorluğunda SIXT rent a car ile anlaşan Sarı-Kırmızılı kulüp, Azerbaycan’ın enerji şirketi SOCAR’la 3 yıllık kontrat yaptı. Anlaşma, tüm branşları kapsıyor. Galatasaray’ın enerji sponsoru olan SOCAR, Sarı-Kırmızılı takımın UEFA organizasyonu altında oynayacağı tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında da yer alacak. Galatasaray’ın bu anlaşmadan yıllık 5 milyon dolar kazanacağı öğrenildi.
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