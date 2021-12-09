Leipzig'in yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu
Domenico Tedesco, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in yeni teknik direktörü oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Tedesco ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme yapıldığı belirtildi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig, teknik direktörlük görevine İtalyan kökenli Domenico Tedesco’nun getirildiğini duyurdu.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Tedesco ile 30 Haziran 2023'e kadar sürecek sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, Tedesco’nun bugün düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacağı ve ardından yapılacak antrenmanı yöneteceği aktarıldı.
2017-2019 yıllarında Bundesliga'da Schalke 04'ü çalıştıran Tedesco, 2019 Ekim'den 2021'in Mayıs ayına kadar Spartak Moskova’yı çalıştırmıştı.
Ligde 18 puanla 11. sırada bulunan Leipzig'de, 5 Aralık’ta ABD’li teknik direktör Jesse Marsch’ın görevine son verilmişti.
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