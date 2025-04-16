Lemina'dan Boupendza paylaşımı! 'Öfkem çok büyük'

Çin'de bir binanın 11. katından düşerek hayatını kaybeden Aaron Boupendza için Galatasaray forması giyen Lemina'dan bir paylaşım geldi.

Lemina'dan Boupendza paylaşımı! 'Öfkem çok büyük'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 16:33

Bir dönem Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza, Çin'de bir binanın 11. katından düşerek hayata gözlerini yumdu.

Futbol dünyasında şok etkisi yaratan olayda intihar ve cinayet şüphesi bulunuyor. Dış basında Boupendza'nın kardeşinin de evde olduğu ve onunla tartışma yaşadıktan sonra düştüğü iddia edildi.

Şüpheli ölümü sonrası Boupendza'nın Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı Lemina'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu paylaşımında, "Huzur içinde yat Aaron. Çok yetenekli, çok neşeli biriydin. Allah büyüktür ve kalbini bilir. Bugün öfkem çok büyük. Kendilerine kardeş, dost veya başkaları diyen ve sana bu yönde öğüt veren kişiler, umarım en azından gidip anne ve babandan samimiyetle af dilerler. Çünkü bugün hepimiz suçluluk duygusunu hissediyoruz. Ruhun huzur içinde yatsın, Allah ailenin ve senin iyiliğini gerçekten isteyenlerin kalbini ferahlatsın" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Aaron Boupendza #Mario Lemina #hayatını kaybetti

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