Yayınlanma: 16.04.2025 - 14:11

Güncelleme: 16.04.2025 - 14:11

Bir dönem Hatayspor'da forma giyen Gabonlu milli oyuncu Aaron Boupendza hayatını kaybetti. Peki, Aaron Boupendza kimdir? Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza neden öldü?

AARON BOUPENDZA KİMDİR?

?Aaron Boupendza, 7 Ağustos 1996 yılında Gabon'un Moanda şehrinde dünyaya gelmiştir. Profesyonel futbolcudur.

Santrfor mevkisinde görev yapan Boupendza, futbol kariyerine Gabon'un CF Mounana takımında başlamış, ardından Fransa'nın Bordeaux kulübüne transfer olmuştur.

Türkiye'de Hatayspor formasıyla 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de gol kralı olarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Boupendza daha sonra Katar, ABD ve Çin'de çeşitli kulüplerde oynamıştır

AARON BOUPENDZA NEDEN ÖLDÜ?

Boupendza, 16 Nisan 2025 tarihinde Çin'de trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti. Rumen basınına göre, Boupendza bir binanın 11. katından düşerek yaşamını yitirmiştir. ?