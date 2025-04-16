Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı... Boupendza, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti!
Bir dönem Süper Lig'de Hatayspor forması giyen ve gol krallığı da yaşayan Aaron Boupendza, Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.
Son olarak Çin kulübü Zheijang FC forması giyen Aaron Boupendza, hayatını kaybetti.
Romanya'dan Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'in eski gol kralı, Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.
ÇİN POLİSİ SEBEBİ ARAŞTIRIYOR
Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonraıs Çin Polisi harekete geçti.
Çin polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Boupendza'nın kardeşi kısa süre önce yaşadığı daireye geldi ve aralarında tartışma çıktı. Bu tartışma sonrası 11. kattan atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.
İkinci ihtimal olarak kazara düşme, üçüncü ihtimal olarak intihar gösterildi.
SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU
2020/21 sezonunda Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak kariyerinin tek gol krallığını kazanmıştı.
Etiketler: #Aaron Boupendza #hatayspor #Çin
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