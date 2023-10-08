Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında deplasmanda Lens ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:05'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, deplasmanda Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.
LENS - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?
Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:05'te başlayacak.
LENS - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoit Millot'nun yöneteceği karşılaşma beIN Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Lille, ligde oynadığı son maçta Le Havre deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Lens ise deplasmanda karşılaştığı RC Strasbourg'u 1-0 mağlup etmişti.
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