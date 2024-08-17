Leo Dubois: 'Elimden geleni yapacağım'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Leo Dubois, Konyaspor maçının ardından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 09:15
Leo Dubois: 'Elimden geleni yapacağım'
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Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Leo Dubois, Konyaspor maçının ardından açıklamada bulundu.

Leo Dubois yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Zor bir maçtı ama kazanmayı bildik. Önümüzde daha zor maçlar var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Şimdi o maç için hazırlanacağız" dedi.

'ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Çok mutluyum. Hem sağda hem de solda oynayabiliyorum. Hocamız bana görev verdiği sürece en iyisini yapmaya çalışacağım. Hem hocamız için hem de takım için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.


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