Galatasaray, Young Boys maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Yayınlanma: 16.08.2024 - 21:54

Güncelleme: 16.08.2024 - 21:54

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Young Boys maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Eyüp Aydın, Sergio Oliveira, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu kadroda yer almazken, ayrılması gündemde olan Wilfried Zaha ise kadroda kendine yer buldu.

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan isimler:

Muslera, Günay, Batuhan Ahmet Şen, Davinson, Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sara, Ziyech, Torrenra, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Mertens, Yunus Akgün, Zaha, Batshuayi, Barış Alper Yılmaz.

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys’a konuk olacak. Galatasaray‘ın ilk maçı 21 Ağustos Çarşamba günü oynayacak. Mücadele saat 22.00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos Salı günü kendi sahasında Young Boys'u konuk edecek.