Galatasaray'dan gol iptaline tepki!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 23:07

Güncelleme: 16.08.2024 - 23:07

Galatasaray'ın Konyaspor karşısında 76. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi.

Hakem Direnç Tonusluoğlu, gol sonrası VAR hakemi Volkan Bayarslan tarafından izlemeye davet edildi.

VAR müdahalesinin ardından Icardi'nin ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmadı.

Torreira'nın pozisyon başlangıcında Danijel Aleksic'e faul yaptığı belirtildi.

Galatasaray, iptal kararını sosyal medya hesaplarından, "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor" paylaşımı yaptı.