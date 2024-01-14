Serdar Aziz sakatlandı, Bonucci ilk maçına çıktı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Gaziantep FK deplasmanında Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası ilk heyecanını yaşadı.
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Serdar Aziz, Gaziantep FK deplasmanında oyuna devam edemedi.
LEONARDO BONUCCI İLK MAÇINA ÇIKTI!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, mücadelenin 38. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu.
Bu değişikliğin ardından Leonardo Bonucci, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça çıkmış oldu.
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