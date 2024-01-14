İsmail Kartal'dan Bonucci ve Krunic sözleri: 'Onlar da en değerlilerden...'

Yayınlanma: 14.01.2024 - 18:55

Güncelleme: 14.01.2024 - 18:55

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe, ligin 20. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oldu.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, mücadele öncesinde yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu.

BONUCCI VE KRUNIC SÖZLERİ

İsmail Kartal; "Bonucci de Krunic de kaliteli oyuncular ve bize katkı verecekler. 3 kulvarda birden mücadele ediyoruz. Çubukluyu giyen her oyuncu değerlidir. Onlar da en değerlilerden olacaklar. Bonucci'nin kariyeri belli, Krunic de Milan'dan geldi" sözlerini sarfetti.

Deneyimli teknik direktör açıklamasında; "Bizim dikkat etmemiz gereken tek yol var, kazanmak. Şampiyonluğa oynuyoruz. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Bazen istedikleriniz olmuyor, hamleler yapıyorsunuz. Bu akşam burada oyuncularımızın neler yapacağını, kalitesini biliyoruz. İnşallah iyi oyun ve 3 puanla evimize döneriz" dedi.