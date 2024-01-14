İsmail Kartal'dan Bonucci ve Krunic sözleri: 'Onlar da en değerlilerden...'
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe, ligin 20. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oldu.
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, mücadele öncesinde yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu.
BONUCCI VE KRUNIC SÖZLERİ
İsmail Kartal; "Bonucci de Krunic de kaliteli oyuncular ve bize katkı verecekler. 3 kulvarda birden mücadele ediyoruz. Çubukluyu giyen her oyuncu değerlidir. Onlar da en değerlilerden olacaklar. Bonucci'nin kariyeri belli, Krunic de Milan'dan geldi" sözlerini sarfetti.
Deneyimli teknik direktör açıklamasında; "Bizim dikkat etmemiz gereken tek yol var, kazanmak. Şampiyonluğa oynuyoruz. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Bazen istedikleriniz olmuyor, hamleler yapıyorsunuz. Bu akşam burada oyuncularımızın neler yapacağını, kalitesini biliyoruz. İnşallah iyi oyun ve 3 puanla evimize döneriz" dedi.
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