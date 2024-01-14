İsmail Kartal'dan Bonucci ve Krunic sözleri: 'Onlar da en değerlilerden...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 18:55
İsmail Kartal'dan Bonucci ve Krunic sözleri: 'Onlar da en değerlilerden...'
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Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe, ligin 20. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oldu. 

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, mücadele öncesinde yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu. 

BONUCCI VE KRUNIC SÖZLERİ 

İsmail Kartal; "Bonucci de Krunic de kaliteli oyuncular ve bize katkı verecekler. 3 kulvarda birden mücadele ediyoruz. Çubukluyu giyen her oyuncu değerlidir. Onlar da en değerlilerden olacaklar. Bonucci'nin kariyeri belli, Krunic de Milan'dan geldi" sözlerini sarfetti. 

Deneyimli teknik direktör açıklamasında; "Bizim dikkat etmemiz gereken tek yol var, kazanmak. Şampiyonluğa oynuyoruz. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Bazen istedikleriniz olmuyor, hamleler yapıyorsunuz. Bu akşam burada oyuncularımızın neler yapacağını, kalitesini biliyoruz. İnşallah iyi oyun ve 3 puanla evimize döneriz" dedi. 


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