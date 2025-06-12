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Sane'nin menajeri Zahavi: "Galatasaray en çok isteyen taraftı"

Sane'nin menajeri Zahavi: "Galatasaray en çok isteyen taraftı"

12.06.2025 18:25:00
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Haber Merkezi
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Sane'nin menajeri Zahavi:

Leroy Sane'nin Galatasaray'a transferi sonrası yıldız oyuncunun menajeri Pini Zahavi, sürece dair konuştu.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane'nin transferi sonrası yıldız oyuncunun menajeri Pini Zahavi, sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY, ONU EN ÇOK İSTEYEN TARAFTI"

Zahavi, "Galatasaray ve Leroy'a tebrikler. Her iki taraf için de harika bir anlaşma oldu. Son haftalarda çok büyük kulüplerden çok ilginç teklifler aldık. Ama Galatasaray kazandı çünkü Leroy'u diğer tüm kulüplerden daha çok istediler. Ve mesele sadece mali şartlar değildi" ifadelerini kullandı.

BAYERN VE GALATASARAY'A TEŞEKKÜR

Bayern Münih'e de teşekkür eden Zahavi, "Leroy Sane adına Bayern Münih'e sundukları sözleşme uzatma teklifi için teşekkür ediyorum. Ayrıca Galatasaray'a da bu büyük yeni meydan okuma için, başta teknik direktör Okan Buruk, başkan ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere teşekkür ediyorum" dedi. 

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