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Galatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini açıkladı!

Galatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini açıkladı!

12.06.2025 20:06:00
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Haber Merkezi
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Galatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini açıkladı!

Galatasaray, Bayern Münih'ten Leroy Sane transferini resmen açıkladı.

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği ve transferini KAP'A bildirdiği Leroy Sane'yi resmen açıkladı.

Galatasaray, Alman yıldızla 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Sane'ye yıllık 9 milyon euro ödeyecek ve Alman yıldıza 3 milyon euro imza parası ödenecek.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir."

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