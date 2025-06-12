Leroy Sane'den ilk açıklama! 'Mutluluğumu tarif edemem'

Galatasaray'ın Transfer görüşmelerine başladığı Leroy Sane İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılılardan daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada transfer için görüşmelere başlandığı duyurulmuştu.

Leroy Sane'nin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalaması bekleniyor. Sane, Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi olacak.

SANE'DEN İLK AÇIKLAMA

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, ilk röportajını kulüp televizyonuna verdi.

Alman futbolcu transfer için yaptığı açıklamada, "İnanılmaz mutluyum. Mutluluğumu tarif edemem. İnanılmaz mutlu olduğumu söylemem lazım. Daha önce de burada oynadım. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarların artık benim arkamda olacağı için çok mutluyum. Buradaki ilk maçta Galatasaray taraftarın önünde oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlayım. Taraftarlara minnettarım. Benim için çok anlam ifade ediyor. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.



