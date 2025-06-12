Yeni sezonun ilk uçağı indi! Leroy Sane, Galatasaray için İstanbul'da!

Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Leroy Sane'nin transferini duyurdu.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Transfer için resmi görüşmelere başlandığı belirtildi.
KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leroy Aziz Sane'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
İSTANBUL'A GELDİ!
Dünyaca ünlü futbolcu Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a geldi.
Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
MİLYONLAR TAKİP ETTİ
Öte yandan Galatasaray YouTube kanalında Leroy Sane için uçak takip yayını yapıldı. Galatasaray'ın yaptığı uçak takip yayınını izleyenlerin sayısı 2.3 milyona ulaştı.
10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Öte yandan Sane'nin, Galatasaray'da Dries Mertens'ten boşalan 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
LEROY SANE'NİN KARİYERİ
Futbola Almanya'nın SG Wattenscheid takımının altyapısında başlayan Leroy Sane sonrasında Schalke ve Bayer Leverusen'in altyapılarında oynadı.
Schalke'ye 2011'de geri dönen Alman futbolcu, 2015'te A takıma yükseldi. Bir sezon sonra Manchester City'ye 52 milyon euro karşılığında imza atan yıldız futbolcu, 2020'de Bundesliga'ya geri döndü.
Bayern Münih'te geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Alman yıldız, 13 gol kaydederken 6 asistle oynadı. Sane kariyeri boyunca FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Bundesliga (4), Premier Lig (2), UEFA Süper Kupa, F.A. Cup, Almanya Süper Kupa (2), İngiltere Lig Kupası (2) ve Community Shield (2) şampiyonlukları yaşadı.