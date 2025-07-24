Leroy Sane, Victor Osimhen... Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Galatasaray hazırlık maçında Cagliari'yi 3-1 yendi. Teknik direktör Okan Buruk, maçı ve Avusturya kampını değerlendirdi.

Galatasaray, Avusturya'daki hazırlık kampında Admira Wacker ve Cagliari ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, maçları 2-1 ve 3-1 kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Cagliari maçının ardından basın toplantısında kampı ve maçları değerlendirdi.

Avusturya'daki 2 maçlık kampı değerlendiren Okan Buruk, "Kamp içinde iki tane maç yaptık. 2 gün de antrenman yapma şansımız oldu. Hep isteğimiz, kendi oyunumuzu oynamak ve tüm oyunculara süre vermek. Bu maçları kazanmanın bir önemi yok ama bizim için moral oluyor. İki maçta da tüm oyuncularımızın isteğini gördük. Oyun anlayışı, giren-çıkanı aratmadı. İyi bir oyun oldu. Rakibe çok fazla topla oynama şansı vermedik. Genel olarak güzel bir maç oldu. Bu gece İstanbul'a döneceğiz. İzin yapmayacağız ve bir sonraki maça hazırlanacağız ondan sonra izin yapacağız. Ondan sonra Lazio maçımız var" dedi.

Genç stoper Arda Ünyay'ı değerlendiren Buruk, "Arda Ünyay'ı geçen sezon devre arasında transfer ettik. Transferinden sonra sakatlığı oldu. Sadece bir maçta süre almıştı. İyi bir sezon başı geçirdi. Arda'nın fiziksel olarak özellikleri çok iyi. Hızı ve ayakları, bugün de gördük, gayet iyi bir şekilde topu kullandı. Öne doğru, baskılara doğru bir şekilde çıktı. Bizim oyunumuza çabuk adapte oldu. Uzun yıllardır bu takımda olan bir oyuncu gibi oynaması sevindirici. Geliştirmemiz, daha çok oynatmamız gerekiyor. Birçok oyuncumuz var, akademiden de oyuncularımız var. Onların gelişimleri de çok hızlı bir şekilde devam edecek. Geleceğe dair mutluyuz. Arda, 3 maçta da 45 dakika oynadı. Gerçekten iyi işler yaptı. 2 gol attı ama bunun dışında oyun anlayışı, hırsı, isteği, motivasyonla en önemli şeylerden biri bu. Bu anlamda çok mutluyum tabii ki" ifadelerini kullandı.

LEROY SANE TAKIMA KATILIYOR

Okan Buruk yeni transfer Leroy Sane'nin takıma katılacağını açıkladı.

Buruk, "Bize katılacak oyuncular var. Leroy, yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Herkesten çok memnunum. Sakatlıktan dönen Icardi'nin dönüşü, yavaş yavaş takımın içerisine girmesi bu da benim için çok sevindirici. Bugün ve geçen maçta oynayan herkesi beğendim. Az önce Arda'yı verdim ama çok fazla isim vermeyeceğim. Her oyuncunun performansından çok memnun kaldım. Kamp bizim için faydalı oldu. 7-8 gündür de antrenman yapıyoruz. 3 gün daha yapacağız. 11-12 gün yoğun bir çalışma olacak. Bu süreyi çok iyi geçirdiler" diye konuştu.

OSIMHEN SÖZLERİ

Okan Buruk Osimhen'in transferi hakkında, "Victor Osimhen'i istiyoruz, bekliyoruz. Bir an önce bekliyoruz. Antrenman süreci geçirecek. Icardi'nin takıma girmesi, Morata'nın durumu bu sürede netleşecek. Bu anlamda Barış'ı santrfor olarak görmemiz bizim için çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

TRANSFERLER, GİDECEK OYUNCULAR

Transferler konusunda ise Okan Buruk şu sözleri kullandı:

"Planlama ile ilgili bir değişiklik yok. Orada bizim için kısa vadede bir değişiklik yok. Lig başladıktan sonra transferin bitmesine süre var. Gelişmelere göre oyuncularla ilgili karar vereceğiz. Yabancı sınırı var. Bizden ayrılmak isteyenler olacak belki. Belki az süre alan oyuncular ayrılmak isteyebiliyor. Ama şu anda bir değişiklik yok. Döndükten sonra bu konuyla ilgili yönetimle bir araya geleceğiz. Bununla ilgili planlarımızı yapacağız."