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İspanyol basınından dikkat çeken Galatasaray analizi: Avrupa'nın 5 büyük liginde kaçıncı olacağı açıklandı!

İspanyol basınından dikkat çeken Galatasaray analizi: Avrupa'nın 5 büyük liginde kaçıncı olacağı açıklandı!

23.07.2025 16:22:00
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Cumhuriyet Spor
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İspanyol basınından dikkat çeken Galatasaray analizi: Avrupa'nın 5 büyük liginde kaçıncı olacağı açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Leroy Sane'yi kadrosuna katması ve Osimhen transferi için geri sayıma geçmesi Avrupa'nın da dikkatini çekti. Sarı-kırmızılıların Avrupa'da ses getirmesinin ardından İspanyol basınından yapay zekaya dikkat çeken bir anket yaptırıldı.

Leroy Sane transferiyle Avrupa'da ses getiren Galatasaray, Osimhen'e de imza attırarak tüm dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için yaptığı hamleler Avrupa'da büyük ilgi gördü.

İspanyol basınından Sports, Galatasaray'ın Leroy Sane ve Osimhen dışında Ederson, Akanji, Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan transferlerini de gerçekleştirmek istediğini aktardı.

YAPAY ZEKA SONUCU PAYLAŞILDI

Haberde, sarı-kırmızılıların yeni sezonda planladığı kadroyu kurması durumunda Avrupa'nın 5 büyük liginde kaçıncı olacağına dair de yapay zeka sonucu paylaşıldı.

Yapay zeka sonucuna göre Galatasaray, Fransa'da Paris Saint-Germain'in hemen arkasında 2. oldu.

Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundeliga'yı ise 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

İtalya ve İspanya'da Galatasaray, 4. sırayı aldı ve yine Devler Ligi'ne katıldı.

Premier Lig'de ise Galatasaray'ın Büyük Altı'da sonuncu olduğu ve Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandığı belirtildi. Yapay zekaya göre Galatasaray, tüm liglerde Avrupa biletini almaya hak kazandı.

İlgili Konular: #galatasaray #Yapay zeka #premier lig

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