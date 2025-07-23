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Galatasaray'dan 3 gollü galibiyet!

Galatasaray'dan 3 gollü galibiyet!

23.07.2025 22:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan 3 gollü galibiyet!

Galatasaray, Avusturya'daki hazırlık maçında karşılaştığı Cagliari'yi 3-1 mağlup etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Avusturya'da oynanan maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Cagliari, 16. dakikada Michel Adopo ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Roland Sallai ile 20. dakikada 1-1'i buldu.

1-0'DAN GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 30. dakikada attığı golle ilk devreyi 2-1 önde kapattı.

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Sarı-kırmızılılar, 58. dakikada genç stoper Arda Ünyay'ın kafa golüyle Cagliari karşısında 3-1 öne geçti.

Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, Cagliari karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İKİ GALİBİYET ALMIŞTI

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.

İKİ HAZIRLIK MAÇI DAHA OYNAYACAK

Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

Daha sonra RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

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