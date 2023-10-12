Letonya - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Letonya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) 7. hafta maçında kendi sahasında Ermenistan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:53
Letonya - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı yaşanıyor.

Dainis Kazakevics yönetimindeki Letonya, kendi sahasında Oleksandr Petrakov'un ekibi Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

LETONYA - ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Skonto Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

LETONYA - ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Letonya, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Galler'e 2-0 mağlup olmuştu.

Ermenistan ise kendi sahasında ağırladığı Hırvatistan'a 1-0 yenilmişti.


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