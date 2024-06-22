Levent Mercan kimdir? Levent Mercan kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Yayınlanma: 22.06.2024 - 09:34

Güncelleme: 22.06.2024 - 09:34

Fenerbahçe, takım kaptanı Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme yenilendiğini, Karagümrük'ten Levent Mercan'la ise 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Peki, Levent Mercan kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

LEVENT MERCAN KİMDİR?

Levent Mercan, 10 Aralık 2000 yılında Almanya'nın Recklinghausen kentinde dünyaya geldi. Sol bek pozisyonunda görev yapan Türk asıllı Alman futbolcudur.

2023-2024 sezonunda Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giydi.

23 yaşında olan Levent Mercan, Karagümrük formasıyla çıktığı 36 maçta 1 gol ve 5 asist yaptı.

Levent Mercan'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro'dur.