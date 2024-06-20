Victor Lindelöf kimdir? Victor Lindelöf kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Yayınlanma: 20.06.2024 - 17:08

Güncelleme: 20.06.2024 - 17:08

Sarı-lacivertli yönetim, ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Manchester United'dan eski öğrencisini kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Peki, Victor Lindelöf kimdir? Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Victor Lindelöf kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

VİCTOR LINDELOF KİMDİR?

Victor Lindelöf, 17 Temmuz 1994 yılında dünyaya geldi. Stoper pozisyonunda oynayan İsveçli millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Manchester United forması giymektedir.

Lindelöf kariyerine İsveç'te Västerås SK'da başladı ve ilk maçına Ekim 2009'da çıktı. Aralık 2011'de Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu ve başlangıçta kulübü altyapı ve B seviyelerinde temsil etti.

Eylül 2013'te ilk kez ilk on birde forma giydi ve 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere üç kez Primeira Liga şampiyonluğu kazandı. Temmuz 2017'de Manchester United'a katıldı.

Lindelöf, İsveç'i 17 yaş altı, 19 yaş altı, 21 yaş altı ve üst düzey seviyelerde temsil etti. Lindelöf, 2015 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nın kazanan kadrosunda yer aldı.

İlk uluslararası maçına Mart 2016'da çıktı ve ülkesini 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil etti.

SAKATLIKLAR NEDENİYLE 14 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

İsveçli stoper 2023-24'te sadece 14 lig maçında forma giyebildi. Sakatlıklarla boğuşan ancak iyileştikten sonra da ilk 11'e dönmekte zorlanan oyuncunun Manchester United'dan ayrılmak istediği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu, Avrupa kupalarında mücadele eden bir takımda yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.