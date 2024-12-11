Leverkusen, Inter'e bir ilki yaşattı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'nde ilk kez kaybetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaştı. BayArena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada Nordi Mukiele kaydetti.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 66. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.
INTER İLK KEZ YENİLDİ
Şampiyonlar Ligi'nde bu maça kadar mağlup olmayan Inter, ilk kez kaybetti. 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Leverkusen ise 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.
Leverkusen puanını 13'e çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Inter'de bu mağlubiyetle 13 puanda kaldı. Bir sonraki haftada Inter, Sparta Prag ile oynayacak. Leverkusen ise Atletico Madrid ile karşılaşacak.
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