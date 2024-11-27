Hakan Çalhanoğlu formasına kavuştu: Inter 3 puanı tek golle aldı!

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı RB Leipzig'i 1-0 mağlup etti.

Hakan Çalhanoğlu formasına kavuştu: Inter 3 puanı tek golle aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:24

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Inter, sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Inter, Giuseppe Meazza'daki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 27. dakikada Castello Lukeba kendi kalesine attı.

MİLLİ OYUNCU FORMA GİYDİ

Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 76 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter, Devler Ligi'nde 13 puana yükseldi. Leipzig, 5 hafta sonunda puanla tanışamadı.

Inter, bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.


Etiketler: #hakan çalhanoğlu #inter #RB Leipzig #uefa şampiyonlar ligi

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