Leverkusen'den deplasmanda Union Berlin'i geçmesini bildi!

Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Union Berlin'i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve arka arkaya ikinci galibiyetini aldı.

Leverkusen'den deplasmanda Union Berlin'i geçmesini bildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 19:54

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Bayer Leverkusen, Union Berlin deplasmanına konuk oldu. Alte Forsterei'deki maçı Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen 2-1'lik skorla kazandı.

Bayer Leverkusen, 2. dakikada Jeremie Frimpong'un attığı golle öne geçti. Union Berlin, 29. dakikada Woo-Yeong Jeong ile bu gole cevap verdi ve devre 1-1 sona erdi.

Bayer Leverkusen'de Patrik Schick, 71'de takımını bir kez daha öne geçirdi ve Bayer Leverkusen maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Leverkusen, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve 23 puana yükseldi. Union Berlin, 16 puanda kaldı.

Leverkusen, ligin bir sonraki haftasında sahasında St. Pauli'yi konuk edecek. Union Berlin, Stuttgart deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Almanya #Bundesliga #Bayer Leverkusen #Union Berlin
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