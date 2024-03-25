Lewandowski servet değerinde teklifi reddetti

Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:28

Güncelleme: 25.03.2024 - 09:28

Barcelona'nın tecrübeli forveti Robert Lewandowski bir kez daha Arap kulüplerinin radarına girdi. Daha önce de Transfer çılgınlığı yaşanan dönemde teklifler alan Polonyalı golcüye bir kez daha teklif iletildi.

NTV Spor'un İspanyol basınından aktardığı habere göre; golcü oyuncuya 100 milyon Euro'dan fazla teklif yapıldı ancak Lewandowski teklifi reddetti.

Polonyalı forvet daha önce de Barcelona'da mutlu olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

LEWANDOWSKI BU SEZON 29 GOL KATKISI YAPTI

Barcelona ile sözleşmesi 2025 yılına kadar olan Lewandowski bu sezon takımı adına 39 resmi maçta 20 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

Lewandowski'nin sözleşmesinde 2024-2025 sezonunda çıkacağı maç sayısına göre bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.