Kavga ettikleri iddia edilmişti: Lewandowski, Yamal ile diyaloğunu anlattı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 21:53

Güncelleme: 13.11.2023 - 21:53

La Liga'da Barcelona'nın Alaves ile oynadığı maçta yaşanan bir pozisyon tartışma yarattı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında sağ kanattan rakip kaleye yönelen Lamine Yamal'ın şut kararına Lewandowski tepki gösterdi. Kendisinin boş durumda olduğunu ve genç oyuncuya pas vermesi gerektiğini söyleyen Lewandowski, pozisyonun ardından elini uzatan 16 yaşındaki Yamal'ın elini sıkmamıştı.

Polonya Milli Takımı'na katılan Robert Lewandowski, bu yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

''ELİMİ UZATMAMAM HATAYDI''

Genç oyuncunun elini sıkmamasının hata olduğunu söyleyen Lewandowski, "Bu konu hakkında yorum yapılacak özel bir şey yok, tamamen kazaydı. Lamin'le olan ilişkime gelince, bu maç sırasında bile onunla defalarca konuştum, ona yardım ettim, tavsiyelerde bulundum. Bu iyi bir şey. Bazen insanların size sahada bir şeyler söylemesi, ipucu vermesi, hatta daha iyi olmanız için bağırması normaldir. Elimi uzatmama konusu ise tamamen hataydı'' dedi.

Maçta yaşanan olayın İspanyol basını tarafından abartıldığını söyleyen yıldız golcü, ''İspanyol basını bu tür haberlerle, abartılı davranıyor. Bu haberler hiçbir anlam ifade etmiyor. Bahane uydurmak istemiyorum, bunlar bana göre hiçbir anlam ifade etmeyen çok sıradan şeyler. Bunu tartışırken bile kendimi aptal gibi hissediyorum. Hiçbir şey açıklamak istemiyorum çünkü burada açıklanacak bir şey yok. Konuyu kapatalım'' şeklinde konuştu.

Barcelona, Alaves'i geriye düştüğü maçta Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.