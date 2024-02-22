Barcelona'dan flaş Lewandowski kararı!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 21:34

Güncelleme: 22.02.2024 - 21:45

Ligde istediği sonuçları alamayan Barcelona, gelecek sezon kadrosunda radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

The Athletic'in haberine göre; Barcelona, 35 yaşındaki yıldız golcüsü Robert Lewandowski için kararını verdi.

Katalan ekibinin Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer liglerden gelecek iyi teklifler karşısında Robert Lewandowski ile yollarını ayıracak.

İspanyol devinin 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Polonyalı golcüyü satıp mali sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasını 34 kez terleten Lewandowski, 18 gol atarken 6 da asist yaptı.