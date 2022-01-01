Lewandowski üst üste 3. kez Avrupa'nın zirvesinde

01 Ocak 2022 Cumartesi, 12:26

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ve Polonya Milli Takımı'nın formalarını giyen Robert Lewandowski, 2021 yılında tam 69 gol atmayı başardı.

Lewandowski, 59 resmi maçta attığı bu 69 gol ile Avrupa'da 2021 yılında resmi maçlarda en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı.

33 yaşındaki oyuncu 2019'da 54 ve 2020'de de 47 gol atmış ve yine Avrupa'nın resmi karşılaşmalarda en fazla gol atan futbolcusu olmayı başarmıştı.

Bu yıl Lewandowski'yi 51 gol atan Paris Saint Germain ve Fransa Milli Takımı forveti Kylian Mbappe takip etti.

Bir takvim yılında en çok gol atma rekoru o dönem Barcelona forması giyen Lionel Messi'ye ait. Messi, 2012 yılında Barcelona ve Arjantin ile tam 91 gol atmıştı.