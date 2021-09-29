Libertadores Kupası'nda ilk finalist Atletico Mineiro'yu eleyen Palmeiras oldu
Golsüz biten Libertadores Kupası yarı finalinin rövanşında Palmeiras, Atletico Mineiro ile 1-1 berabere kaldı ve deplasman golüyle finale yükseldi.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın ilk finalisti, Palmeiras oldu.
Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasındaki yarı final rövanş maçında, Brezilya'nın köklü kulüpleri Atletico Mineiro ile Palmeiras karşılaştı.
Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibi Atletico Mineiro'dan Vargas'ın 52 ve Palmeiras'tan Dudu'nun 68. dakikada attığı golleriyle 1-1 bitti.
Golsüz biten ilk maçın rövanşının 1-1 tamamlanmasıyla Palmeiras, deplasmanda gol atmanın avantajıyla adını finale yazdırdı.
Turnuvanın diğer finalisti, yarın TSİ 03.30'ta Barcelona SC ile Flamengo arasındaki rövanş karşılaşmasının ardından belli olacak. Flamengo, seyircisi önünde çıktığı ilk maçı 2-0 kazanmıştı.
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