Lider deplasmanda hata yapmadı... Galatasaray, Samsunspor'u 2 golle geçti!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 19:02

Güncelleme: 11.04.2025 - 22:01

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yunus Akgün ve 47. dakikada Victor Osimhen attı.

Galatasaray'da ilk golü atan Yunus Akgün, Osimhen'in golünde de asisti yapan isim oldu. İkinci golü atan Osimhen ise Süper Lig'de 21. kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Süper Lig'de en zorlu deplasmanlardan olan Samsun'da 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk yolunda kritik virajı kayıpsız döndü.

Ligde Samsunspor maçından önce Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de bir hafta aranın ardından kazandı. Samsunspor, ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 74 puana yükseldi. Samsunspor, 51 puanda kaldı. Lider Galatasaray, maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya yükseltti.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Samsunspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Samsunspor 0-2 Galatasaray

91' Jakobs'un sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortaya kale sahasına kimse dokunamadı.

90' Samsunspor'da Emre Kılınç, Zeki Yavru ve Yunus Emre'nin yerlerine Muhhammet Özbaskıcı, Ali Tarkan ve Soner Gönül oyuna dahil oldu.

88' Barış Alper, sağ kanattan çizgiye inerek yerden kale sahasına çevirdi. Savunmada Zeki Yavru araya girerek topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

87' Galatasaray'da Torreira yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

85' Jakobs, orta alanın solunda Ntcham'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

84' Schindler'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Abdülkerim Bardakcı araya girerek topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

83' Galatasaray'da Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Rolland Sallai'nin yerlerine Ahmed Kutucu, Ismail Jakobs ve Dries Mertens oyuna dahil oldu.

81' Zeki Yavru'nun sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Marius Mouandilmadji'in kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı gitti.

77' Samsunspor'da Arbnor Muja ve Flavien Tait'in yerlerine Kingsley Schindler ve Soner Aydoğdu oyuna dahil oldu.

74' Galatasaray'da Victor Osimhen yerine Alvaro Morata oyuna dahil oldu.

71' Yunus Akgün, ceza yayı gerilerinden sol ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

70' Sallai, orta alanın solunda Mouandilmadji'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve gelecek maç cezalı duruma düştü.

68' Sara'nın kullandığı serbest vuruşt Okan Kocuk'un hamlesi sonrası meşin yuvarlak dışarı çıktı. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

65' Sallai, rakip yarı alanın sağında Rick van Drongelen'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Van Drongelen, sarı kart gördü. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

64' Ntcham, rakip yarı alanda Torreira'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

63' TEHLİKELİ ATAK! Osimhen, sol kanattan topu ceza sahası sol çizgisine kadar taşıyıp ceza sahasına yerden çevirdi. Gabriel Sara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

62' Eren Elmalı'nın sol kanattan savunma arkasına gönderdiği topta Gabriel Sara, ceza sahasında sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşn yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

60' Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruş kalenin üstünden dışarı gitti.

59' Sallai, rakip ceza yayının gerisinde Holse'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.S

51' Gabriel Sara, orta alanda Muja'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

50' Emre Kılınç'ın sol kanattan çizgiye inip kale sahasına çevirdiği top, Muslera'da kaldı.

47' GOL | Yunus Akgün sağ kanattan savunma arkasına hareketlenen Victor Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen, ceza sahası sağından sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

45' Eren Elmalı, orta. alanda Holse'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

40' Sallai'nin sağ kanattan çizgiye inip ceza sahasına açtığı ortada Satka araya girerek topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

36' Ntcham'ın orta alandan savunma arkasına gönderdiği top Muslera'da kaldı.

32' Olivier Ntcham, ceza yayı gerisinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenini üstünden dışarı gitti.

28' Holse, orta alandan Mouandilmadji'ye derin bir top gönderdi ancak savunmada Davinson Sanchez araya girerek tehlikeyi önledi.

24' Kullanılan köşe vuruşunda Samsunspor savunması topu uzaklaştırdı.

23' Barış Alper, ceza yayının solundan kaleye hareketlenen Osimhen'e derin bir top gönderdi. Savunmada Yunus Emre araya girerek topu dışarı gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

14' GOL | Galatasaray'ın Sara ile kullandığı serbest vuruşta Samsunspor savunması topu karşıladı. Ceza yayında Osimhen'in vuruşunda top savunmadan geri geldi. Ardından Lemina, bir kez daha kaleyi yokladı. Bir kez daha savunmadan seken top penaltı noktasının solunda Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus'un sol ayağıyla sert çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

13' Sallai, rakip yarı alanın sağ tarafında Rick van Drongelen'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

12' Barış Alper, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.

10' GOL İPTAL | Carlo Holse'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

9' GOL | Tait'in orta alandan savunma arkasına gönderdiği derin pasta Carlo Holse, aşırtma bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

5' Sallai, rakip yarı alanın sağından ceza sahasına uzun bir taç gönderdi. Rick van Drongelen'in müdahalesi sonrası meşin yuvarlak, kaleci Okan'da kaldı.

4' Arbnor Muja'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan auta çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.