Lider Eyüpspor evinde 3 golle galip

Trendyol 1. Lig'in 17. hafta maçında lider Eyüpspor, Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 07:16
Lider Eyüpspor evinde 3 golle galip
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Trendyol 1. Lig'in 17. hafta maçında Eyüpspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Eyüpspor 3-0 kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Recep Niyaz, 67. dakikada Gianni Bruno ve 87. dakikada Kaan Demir kaydetti.

Bu sonuçla birlikte liderliğini sürdüren Eyüpspor, puanını 42 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Erzurumspor, 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Erzurumspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.


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