Lider Eyüpspor evinde 3 golle galip
Trendyol 1. Lig'in 17. hafta maçında lider Eyüpspor, Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 17. hafta maçında Eyüpspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Eyüpspor 3-0 kazandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Recep Niyaz, 67. dakikada Gianni Bruno ve 87. dakikada Kaan Demir kaydetti.
Bu sonuçla birlikte liderliğini sürdüren Eyüpspor, puanını 42 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Erzurumspor, 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Erzurumspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.
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