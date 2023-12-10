Lider Eyüpspor'dan 4 gollü galibiyet!
Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Eyüpspor, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Eyüpspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor 4-0 kazandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Semih Karadeniz (K.K), 25. dakikada Ahmed Kutucu, 62. dakikada Gianni Bruno ve 70. dakikada Prince Ampem kaydetti.
Bu sonuçla birlikte art arda beşinci galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 39 yaptı. Şanlıurfaspor 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Şanlıurfaspor, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.
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