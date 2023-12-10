Lider Eyüpspor'dan 4 gollü galibiyet!

Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Eyüpspor, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 21:11
Lider Eyüpspor'dan 4 gollü galibiyet!
Abone Ol google-news

Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Eyüpspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor 4-0 kazandı. 

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Semih Karadeniz (K.K), 25. dakikada Ahmed Kutucu, 62. dakikada Gianni Bruno ve 70. dakikada Prince Ampem kaydetti.

Bu sonuçla birlikte art arda beşinci galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 39 yaptı. Şanlıurfaspor 14 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Şanlıurfaspor, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.


eyüpspor Şanlıurfaspor Trendyol 1. Lig

İlgili Haberler

İzmir'de Eyüpspor'dan gol yağmuru!

İzmir'de Eyüpspor'dan gol yağmuru!
Berke Özer, Eyüpspor'da kendini buldu

Berke Özer, Eyüpspor'da kendini buldu
Eyüpspor, Ryan Babel ile yollarını ayırdı

Eyüpspor, Ryan Babel ile yollarını ayırdı

En Çok Okunan Haberler