Eyüpspor, Ryan Babel ile yollarını ayırdı

Yayınlanma: 29.09.2023 - 18:29

Güncelleme: 29.09.2023 - 18:29

Arda Turan ile başarılı bir sezon başlangıcı yapan Eyüpspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

1. Lig ekibinde Ryan Babel ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Ryan Babel'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!" denildi.

Hollandalı 36 yaşındaki Ryan Babel, Türkiye kariyerinde daha önce Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını da giydi.