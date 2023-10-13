Berke Özer, Eyüpspor'da kendini buldu
Eyüpspor'un file bekçisi Berke Özer, bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.
1'inci Lig'de oynadığı 8 maçta aldığı 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunan Eyüpspor, emin adımlarla Süper Lig yolunda ilerliyor. Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibinde kaleci Berke Özer, sergilediği performansla beğenileri topladı.
İstanbul ekibinin oynadığı 8 maçta da kaleyi koruyan Özer, bu maçların 5 tanesinde gol yemedi. 8 maç sonunda toplamda sadece rakiplere sadece 4 gol izni veren 23 yaşındaki oyuncu, en az gol yiyen kaleciler arasında zirveyi 3 isimle paylaşıyor.
EYÜPSPOR'DA KENDİNİ BULDU
Fenerbahçe'nin 2018 yılında Altınordu'dan kadrosuna kattığı Berke Özer, o günden bu yana potansiyeli doğrultusunda kendisinden çok önemli performans beklenen isimlerden biri oldu. Fenerbahçe'de dönem dönem kaleyi koruyan ve iyi performans gösteren Özer, 2022 yılında bedelsiz olarak Portekiz ekiplerinden Portimonense'ye imza attı.
Portekiz ekibinde de aradığını bulamayan 23 yaşındaki oyuncu, Ocak 2023'te Eyüpspor'a imza attı ve Ümraniyespor'a kiralandı. Bu sezona fırtına gibi giren Eyüpspor'un başarısında pay sahibi olan isimlerden biri olan Özer, performansını devam ettirerek İstanbul ekibinde şampiyonluk yaşamak istiyor.
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