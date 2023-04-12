Lider Halkbank, Bursa BB'yi rahat geçti
Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezonun son haftası olan 26. haftada lider Halkbank, evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Halkbank, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla normal sezonu 24 galibiyet, 1 yenilgiyle 69 puan toplayarak ilk sırada tamamlayan Halkbank, play-off'ta şampiyonluk için mücadele verecek.
Halkbank ayrıca normal sezonu lider tamamladığı için gelecek yıl Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Jaeschke, Mert Matic, Abdel Aziz (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Mustafa Koç, Bruno, Serhat Coşkun)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Metin Toy, Bahov, Arthur, Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Emre Berat Fırat, Halit Kurtuluş, Halil Dolaşık, Berk Dilmenler)
Setler: 25-21, 21-25, 30-28, 25-18
Süre: 113 dakika (21, 26, 35, 31)
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