Lider Halkbank, Bursa BB'yi rahat geçti

Yayınlanma: 12.04.2023 - 20:29

Güncelleme: 12.04.2023 - 20:29

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Halkbank, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla normal sezonu 24 galibiyet, 1 yenilgiyle 69 puan toplayarak ilk sırada tamamlayan Halkbank, play-off'ta şampiyonluk için mücadele verecek.

Halkbank ayrıca normal sezonu lider tamamladığı için gelecek yıl Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Jaeschke, Mert Matic, Abdel Aziz (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Mustafa Koç, Bruno, Serhat Coşkun)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Metin Toy, Bahov, Arthur, Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Emre Berat Fırat, Halit Kurtuluş, Halil Dolaşık, Berk Dilmenler)

Setler: 25-21, 21-25, 30-28, 25-18

Süre: 113 dakika (21, 26, 35, 31)