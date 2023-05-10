Türk Telekom'dan liderlik yolunda kritik galibiyet! Türk Telekom 106 - 91 Galatasaray Nef (Maç sonucu)

Yayınlanma: 10.05.2023 - 20:10

Güncelleme: 10.05.2023 - 20:10

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın erteleme maçında Türk Telekom ile Galatasaray Nef, Ankara Arena Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakaya her iki takımda karşılıklı sayılar bularak başlarken, mücadelenin 5. dakikası 15-10 Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle geçildi. Dış atışlardaki etkinliği sürdüren, boyalı alanda da rakibine kolay imkanı tanımayan Galatasaray Nef, ilk periyodu 32-25 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Türk Telekom, 8 sayıya kadar (31-39) çıkan farkı 14-0'lık seriyle kapatarak 17. dakikada 6 sayı (45-39) öne geçti. Bu dakikadan sonra iki takımda karşılıklı sayılar bulunurken, Türk Telekom, soyunma odasına 54-47 önde gitti.

Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, Berk Demir, Bouteille, Grant ve Taylor'ın sayılarıyla aradaki farkı 13 sayıya (70-57) çıkardı. Galatasaray Nef, McGee, Caloiaro, Sadık Emir Kabaca ile karşılık verse de mücadelenin üçüncü periyodu 79-69 Türk Telekom'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, Taylor, Grant, Bouteille'nin sayılarıyla mücadelenin bitimine 3 dakika 39 saniye kala farkı 18'e (100-82) çıkardı. Geri kalan dakikalarda arada farkın kapanmasına müsaade etmeyen Türk Telekom, mücadeleyi 106-91 kazandı.

16. YENİLGİSİNİ YAŞADI

Bu sonuçla Türk Telekom 24. galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken Galatasaray NEF ise 16. yenilgisini yaşadı.

Türk Telekom liderliği garantileme yolunda önemli bir adım atarken Galatasaray NEF ise play-off yolunda kritik bir mağlubiyet aldı.