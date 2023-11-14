Lietkabelis - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında deplasmanda Lietkabelis ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında Türk Telekom, Litvanya'nın 7bet-Lietkabelis takımına konuk olacak.
LİETKABELİS - TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?
Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
LİETKABELİS - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Türk Telekom, geçen hafta sahasında İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımına 82-69 mağlup olurken, 7bet-Lietkabelis ise Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımını sahasında 100-96 yenmeyi başarmıştı.
Organizasyonda başkent temsilcisinin bir, Litvanya temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor.
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