Lietkabelis - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:35

Güncelleme: 14.11.2023 - 10:35

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında Türk Telekom, Litvanya'nın 7bet-Lietkabelis takımına konuk olacak.

LİETKABELİS - TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?



Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

LİETKABELİS - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Türk Telekom, geçen hafta sahasında İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımına 82-69 mağlup olurken, 7bet-Lietkabelis ise Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımını sahasında 100-96 yenmeyi başarmıştı.

Organizasyonda başkent temsilcisinin bir, Litvanya temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor.