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Liglerin tesciline itiraz etmişti: TFF'den Kayserispor'un başvurusu için karar

Liglerin tesciline itiraz etmişti: TFF'den Kayserispor'un başvurusu için karar

3.06.2026 14:35:00
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AA
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Liglerin tesciline itiraz etmişti: TFF'den Kayserispor'un başvurusu için karar

TFF, Kayserispor'un 2025-26 sezonunda liglerin tesciline ilişkin itirazını reddettiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trendyol Süper Lig'den düşen Kayserispor'un 2025-26 sezonunda liglerin tesciline ilişkin itirazını reddetti.

Federasyonun açıklamasına göre kurul, Kayserispor'un 2025-26 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince TFF Yönetim Kurulu'nun tescil kararına itirazını inceledi.

Kurul, müzakere neticesinde TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı için Kayserispor'un itirazını reddetti.

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