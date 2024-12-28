Ligue 1 hesabından Ronaldo'ya gönderme

Yayınlanma: 28.12.2024 - 23:25

Güncelleme: 28.12.2024 - 23:25

Ligue 1'in İspanyol hesabı, Cristiano Ronaldo'nun yaptığı açıklamalar için olay bir paylaşım yaptı.

Cristiano Ronaldo'nun yaptığı "Suudi Arabistan Ligi, elbette Ligue 1'den daha iyi. 39-40 derecelik havalarda koşmaya çalışın ve görün. Fransa'da sadece PSG var, gerisi yok." açıklamalara Ligue 1, Lionel Messi ile gönderme yaptı.

Lionel Messi'nin Dünya Kupası ile çektiği fotoğrafı paylaşan Ligue 1 hesabı, "38 derecede oynayan Lionel Messi." ifadelerini kullandı.

Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nı Lionel Messi'li Arjantin kazanmıştı.