Ligue 1 hesabından Ronaldo'ya gönderme
Ligue 1'in İspanyol hesabı, Cristiano Ronaldo'nun yaptığı açıklamalara Lionel Messi ile yanıt verdi.
Ligue 1'in İspanyol hesabı, Cristiano Ronaldo'nun yaptığı açıklamalar için olay bir paylaşım yaptı.
Cristiano Ronaldo'nun yaptığı "Suudi Arabistan Ligi, elbette Ligue 1'den daha iyi. 39-40 derecelik havalarda koşmaya çalışın ve görün. Fransa'da sadece PSG var, gerisi yok." açıklamalara Ligue 1, Lionel Messi ile gönderme yaptı.
Lionel Messi'nin Dünya Kupası ile çektiği fotoğrafı paylaşan Ligue 1 hesabı, "38 derecede oynayan Lionel Messi." ifadelerini kullandı.
Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nı Lionel Messi'li Arjantin kazanmıştı.
Etiketler: #Ligue 1 #cristiano ronaldo #lionel messi #sosyal medya
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