Son dakika... Fenerbahçe'den Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanında 1-0 yenik durumda olan Fenerbahçe'den devre arasında flaş bir açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda, "Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!" yazıldı.
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.
Devre arasına 1-0 geride gittikleri müsabaka devam ederken sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Sisteminize yazıklar olsun. Sezonun 26. haftası itibarıyla 'bir daha olmaz' dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!"
SİSTEMİNİZE YAZIKLAR OLSUN— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 19, 2023
Sezonun 26. haftası itibarıyla “bir daha olmaz” dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta peş peşe dört deprem!
- Emek ve Özgürlük'ten 'Cumhurbaşkanı adayı' kararı
- Erdoğan aday olamaz
- Meral Akşener'den 'Muharrem İnce' açıklaması
- Kayıp çocuklarda 'beyaz otomobil' ayrıntısı
- BİLD'den Kılıçdaroğlu-Erdoğan karşılaştırması
- Muharrem İnce kimlere, neden küstüğünü tek tek anlattı
- Emekli amiralden İnce ve Oğan'a çağrı!
- Cemil Çiçek'ten 'adaylık' iddialarına yanıt
- 41. günde iyi haber geldi