Son dakika... Fenerbahçe'den Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanında 1-0 yenik durumda olan Fenerbahçe'den devre arasında flaş bir açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda, "Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!" yazıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 20:17
Son dakika... Fenerbahçe'den Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki
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Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Devre arasına 1-0 geride gittikleri müsabaka devam ederken sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sisteminize yazıklar olsun. Sezonun 26. haftası itibarıyla 'bir daha olmaz' dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!"


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