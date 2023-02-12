Ligue 1'de Jonathan David, Lille'i galibiyete taşıdı

Lille, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında konuk ettiği Strasbourg'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 19:38
Ligue 1'de Jonathan David, Lille'i galibiyete taşıdı
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Ligue 1'in 23. haftasında Paulo Fonseca'nın ekibi Lille ile Mathieu Le Scomet'in yönetimindeki Strasbourg karşı karşıya geldi.

Decathlon Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille 2-0 kazanırken galibiyet golleri; 23. ve 28. dakikada Jonathan David kaydetti. David'in ilk golü penaltıdan geldi.

Jonathan David

LILLE ART ARDA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 41'e yükseltirken, Strasbourg 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Lille deplasmanda lider Paris Saint-Germain ile karşılaşırken, Strasbourg evinde Angers'i konuk edecek.


lille Strasbourg Ligue 1

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