Ligue 1'de Marsilya ile Montpellier yenişemedi
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Montpellier ile 1-1 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Marsilya, sahasında Montpellier'i konuk etti.
Velodrome Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçın 12. dakikasında Nordin'i golüyle öne geçen Montpellier'e Marsilya 44. dakikada Guendouzi'nin penaltı golüyle cevap verdi. İkinci yarıda gol için yüklenen Marsilya'da Cengiz Ünder 59'da oyuna dahil oldu ancak ev sahibi ekip skoru değiştiremeyince mücadele 1-1 sona erdi.
Cengiz Ünder
BARTUĞ ELMAZ ŞANS BULAMADI
Karşılaşmada ayrıca Bartuğ Elmaz maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla Marsilya 60 puana yükselirken Montpellier ise 37 puana yükseldi.
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