Ligue 1'de Nantes, Ajaccio'yu 2 golle geçti
Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Nantes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında karşılaştığı Ajaccio'yu 2-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 22. hafta maçında Nantes, deplasmanda AC Ajaccio ile karşılaştı.
AC Ajaccio'nun sahasında oynanan maçı Nantes 2-0 kazandı. Nantes'a galibiyeti getiren gollleri 64. dakikada Guessand ve 89. dakikada penaltıdan Blas kaydetti.
Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed maça ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.
AJACCIO 10 KİŞİ KALDI
AC Ajaccio'da Diallo 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Nantes puanını 25'e çıkardı. AC Ajaccio ise 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında AC Ajaccio, Nice'e konuk olacak. Nantes ise Lorient'i ağırlayacak.
LIGUE 1'DE GÜNÜN SONUÇLARI
AJ Auxerre 0-0 Reims
Lorient 0-0 Angers
Strasbourg 2-0 Montpellier
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