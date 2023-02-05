Ligue 1'de Nantes, Ajaccio'yu 2 golle geçti

Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Nantes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında karşılaştığı Ajaccio'yu 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 20:02
Ligue 1'de Nantes, Ajaccio'yu 2 golle geçti
Abone Ol google-news

Ligue 1'in 22. hafta maçında Nantes, deplasmanda AC Ajaccio ile karşılaştı.

AC Ajaccio'nun sahasında oynanan maçı Nantes 2-0 kazandı. Nantes'a galibiyeti getiren gollleri 64. dakikada Guessand ve 89. dakikada penaltıdan Blas kaydetti.

Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed maça ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

AJACCIO 10 KİŞİ KALDI

AC Ajaccio'da Diallo 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Nantes puanını 25'e çıkardı. AC Ajaccio ise 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında AC Ajaccio, Nice'e konuk olacak. Nantes ise Lorient'i ağırlayacak.

LIGUE 1'DE GÜNÜN SONUÇLARI

AJ Auxerre 0-0 Reims

Lorient 0-0 Angers

Strasbourg 2-0 Montpellier


mostafa mohamed Nantes Ajaccio Ligue 1

İlgili Haberler

Ligue 1'de Monaco gol oldu yağdı: Monaco 7-1 Ajaccio

Ligue 1'de Monaco gol oldu yağdı: Monaco 7-1 Ajaccio
Premier Lig, La Liga ve Ligue 1'de heyecan devam etti

Premier Lig, La Liga ve Ligue 1'de heyecan devam etti

En Çok Okunan Haberler