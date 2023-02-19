Ligue 1'de Lens, Nantes'ı 3 golle geçti
Lens, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında konuk ettiği Nantes'ı 3-1 mağlup etti.
Ligue 1'in 24. haftasında Lens ile Nantes karşı karşıya geldi. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens 3-1'lik skorla kazandı.
Lens'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Deiver Machado, 36. dakikada Adrien Thomasson ve 74. dakikada Charles Traore kendi kalesine attı. Nantes'in tek golü 40. dakikada Florent Mollet'ten geldi.
4 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ
Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes forması giyen Mostafa Mohamed, maça ilk 11'de başladı ve 63. dakikada yerini Andy Delort'a bıraktı.
4 maç aradan sonra kazanan Lens, puanını 49'a yükseltti. Nantes'in ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 28 puanda kaldı.
Lens, gelecek hafta Montpellier'ye konuk olacak. Nantes ise Rennes'i ağırlayacak.
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