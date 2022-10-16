Ligue 1'de Toulouse, Angers'i 3 golle geçti!
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Toulouse, kendi sahasında ağırladığı Angers'i 3-2 mağlup etti.
Ligue 1'in 11. haftasında Philippe Montainer'in yönetimindeki Toulouse ile Gerard Baticle'ın ekibi Angers karşı karşıya geldi.
Toulouse Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Toulouse 3-2 kazanırken goller; 10. dakikada Brecht Dejaegere, 40. dakikada penaltıdan Branco van den Boomen ve 67. dakikada Stijn Spierings'ten geldi.
Konuk ekip Angers'in golleri ise 33. dakikada Nabil Bentaleb ve 90+3'de Amine Salama'dan geldi geldi.
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse bu sonuçla beraber puanını 15'e yükseltirken, Angers 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Toulouse kendi evinde Strasbourg'u konuk ederken, Angers sahasında Rennes'i ağırlayacak.
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