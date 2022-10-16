Ligue 1'de Toulouse, Angers'i 3 golle geçti!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Toulouse, kendi sahasında ağırladığı Angers'i 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2022 Pazar, 16:45
Ligue 1'de Toulouse, Angers'i 3 golle geçti!
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Ligue 1'in 11. haftasında Philippe Montainer'in yönetimindeki Toulouse ile Gerard Baticle'ın ekibi Angers karşı karşıya geldi.

Toulouse Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Toulouse 3-2 kazanırken goller; 10. dakikada Brecht Dejaegere, 40. dakikada penaltıdan Branco van den Boomen ve 67. dakikada Stijn Spierings'ten geldi.

Konuk ekip Angers'in golleri ise 33. dakikada Nabil Bentaleb ve 90+3'de Amine Salama'dan geldi geldi.

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse bu sonuçla beraber puanını 15'e yükseltirken, Angers 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Toulouse kendi evinde Strasbourg'u konuk ederken, Angers sahasında Rennes'i ağırlayacak.


Ligue 1 toulouse Angers

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