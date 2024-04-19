Lille - Aston Villa maçında ilginç an: 2 sarı kart gören Emiliano Martinez atılmadı!

Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Lille'i eleyerek yarı finale yükselen takım oldu. Fransa'da oynanan rövanşta iki sarı kart gören Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in oyundan atılmaması dikkatleri çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:31
Lille - Aston Villa maçında ilginç an: 2 sarı kart gören Emiliano Martinez atılmadı!
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Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde evinde 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Lille'le karşılaştı.

Lille, Aston Villa'ya 90 dakika ve uzatmalarda 2-1 üstünlük kurdu ve maç penaltılara gitti.

Bununla birlikte maçta sıradışı bir olay yaşandı. Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez 39. dakikada gördüğü sarı kartın ardından seri penaltı atışları sırasında da tribünlere çektiği hareket sonrası sarı kart gördü.

İKİNCİ SARI KARTI DA GÖRDÜ!

Kurtardığı penaltı sonrası rakip taraftarlara "sus" işareti yapan Emiliano Martinez 2. sarı kartını görse de penaltılar öncesi kartlar sıfırlandığı için kırmızı kart görmedi ve maçı tamamladı.

Son penaltıyı da kurtaran Emiliano Martinez, takımının yarı finale yükselmesinde başrol oynadı.


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