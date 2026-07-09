Lille, Başar Önal'ı resmen kadrosuna kattı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, NEC Nijmegen forması giyen Başar Önal'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 2030 yılına kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

"LILLE'E TRANSFER OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Transfer sonrası kulüp kanalına konuşan Başar Önal, Lille'e katılmanın kendisi ve ailesi adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Genç futbolcu, "Lille'e transfer olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu hem benim hem de ailem için büyük bir adım. Kulübün sahip olduğu mentalite beni çok etkiledi. Burada kendimi geliştirebileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BURAK VE YUSUF'UN İZİNDEN GİTMEK İSTİYORUM"

Lille'de daha önce forma giyen Türk oyunculara da değinen Başar Önal, "Burası büyük bir kulüp. Harika taraftarları, güzel bir atmosferi ve üst düzey tesisleri var. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gibi burada başarılı olan Türk futbolcuların izinden gitmek istiyorum" dedi.

Ümit Milli Takım formasını da giyen 22 yaşındaki futbolcunun, Fransız ekibinde 19 numaralı formayı taşıyacağı açıklandı.

BAŞAR ÖNAL KİMDİR?

Hollanda'da dünyaya gelen Başar Önal, profesyonel kariyerindeki ilk karşılaşmasına 18 Mart 2022 tarihinde De Graafschap formasıyla çıktı.

2024 yılının temmuz ayında NEC Nijmegen'e transfer olan genç oyuncu, sol kanat ve orta saha bölgelerinde görev yapabiliyor.

Başar Önal, 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 9 gol atarken, 8 de asist yaparak dikkat çeken bir performans ortaya koydu.