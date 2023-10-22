Lille - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 22.10.2023 - 11:36

Güncelleme: 22.10.2023 - 11:36

Fransa Ligue 1'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Eric Roy'un ekibi Brest ile karşı karşıya gelecek.

LİLLE - BREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

LİLLE - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?



Fransız hakem Mathieu Vernice'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Lille, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Lens ile 1-1 berabere kalmıştı.

Brest ise kendi sahasında ağırladığı Toulouse ile 1-1'lik skorla yenişememişti.