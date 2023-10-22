Lille - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında kendi sahasında Brest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Eric Roy'un ekibi Brest ile karşı karşıya gelecek.
LİLLE - BREST MAÇI SAAT KAÇTA?
Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
LİLLE - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Mathieu Vernice'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Lille, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Lens ile 1-1 berabere kalmıştı.
Brest ise kendi sahasında ağırladığı Toulouse ile 1-1'lik skorla yenişememişti.
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