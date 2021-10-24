Lille, Brest maçından 1 puanla ayrıldı
3 Türk oyuncunun oynadığı son şampiyon Lille, Brest maçından 1 puan alabildi.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan karşılaşmada Lille, sahasında Brest ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 11. haftasında Lille'in Brest'i ağırladığı maçta ev sahibi takım, 19. dakikada Jonathan David'in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 32. dakikasında Romain Faivre'nin kaydettiği golle Brest beraberliği yakaladı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Lille forması giyen milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika, Burak Yılmaz ise 77 sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev bekledi.
Bu skorla Lille puanını 15'e, Brest ise 6'ya çıkardı.
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